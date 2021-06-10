واشنطن: نشعر بالقلق من استهداف مخيم مخمور للاجئين

2021/06/10 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علقت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، بشأن تصريحات تركيا الأخيرة التي دعت خلالها إلى إخلاء مخيم مخمور بشمال العراق من "المسلحين الأكراد".

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وقالت ممثلة الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة لندا توماس، في تصريحات نقلتها القنصلية الأميركية في أربيل تابعها "ناس"، (10 حزيران 2021)، إنه "أوضحت للمسؤولين الأتراك يوم أمس أن أي هجوم يستهدف المدنيين في مخيم مخمور لللاجئين سيعد انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني".

وأضافت، "أشعر بغاية القلق بشأن العنف الواقع قرب المخيم وأدعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق اللاجئين".

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إلى إخلاء مخيم مخمور بشمال العراق من "المسلحين الأكراد".

وقال وزير الخارجية التركي إن "مسؤولية تطهير المنطقة من المسلحين تقع على عاتق الحكومة العراقية، إلا أن أنقرة سوف تفعل ذلك بمفردها في حال لزم الأمر"، مضيفا، "ندعو إلى إخلاء مخيم مخمور من المسلحين الأكراد".

وأوضح أن "بلاده تجري مباحثات مع المسؤولين في العراق حول هذه القضية".

وتأتي تصريحات الوزير التركي بعد أن تسببت ضربات جوية تركية للمخيم في مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في مطلع الأسبوع.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مخيم مخمور يعد "حاضنة" للمسلحين ويجب التعامل معه.

ويقع المخيم على مسافة 180 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود التركية ويؤوي آلافا من اللاجئين الأتراك منذ أكثر من 20 عاما.

وذكر أردوغان يوم الأحد أن الضربات على المخيم أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني، وفقا لرويترز.

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