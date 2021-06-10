وثيقة... السودان الأزمة وطريق استرداد الثورة - الحزب الشيوعي السوداني

2021/06/10 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_السوداني وثيقة ..



السودان الأزمة وطريق استرداد الثورة*الشيوعي يدفع بوثيقة "السودان الأزمة وطريق استرداد الثورة"**الشيوعي: الوثيقة تطرح برنامج لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية*الخرطوم: الميداندفع الحزب الشيوعي مساهمة مسودة ميثاق وبرنامج لقوى الثورة تحت عنوان (السودان، الأزمة وطريق استرداد الثورة).



قابلة للإضافة والإلغاء والتعديل ويهدف البرنامج المقترح إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المو ......





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