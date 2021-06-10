الشّهداء يتماوتون ولا يموتون / بعض الانتصارات أشدّ عارا من الهزائم . - الطايع الهراغي

2021/06/10 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " تفّاحــة مثقوبــة بفراشـــة / وفراشـة مثقوبـــة برصاصــة / ورصاصــة مثقوبـــة بجــرادة / حطّــــت علــــى كتفــــي / ......





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