الأرض على موعد مع كسوف حلقي للشمس

2021/06/10 | 20:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيشهد سكان كوكب الأرض، اليوم الخميس، ظاهرة فلكية فريدة، عندما يقع القمر في أبعد نقطة داخل مداره البيضاوي بين الأرض والشمس محدثًا ما يعرف بـ "الكسوف الحلقي"، بحسب ما أعلنت الجمعية الفلكية الملكية في بريطانيا.ويمكن لهواة الفلك رؤية الكسوف الحلقي من كندا وغرينلاند والمحيط المتجمد الشمالي وسيبيريا، حيث سيكون الكسوف الحلقي جزئيًا في المملكة المتحدة وايرلندا، حيث يحجب القمر ما يصل إلى 38 بالمئة من قرص الشمس.ويبدأ مسار الكسوف الحلقي من كندا شمال منطقة البحيرات العظمى، ويعبر شمال شرق كندا إلى المحيط المتجمد الشمالي، ويمر فوق القطب الشمالي، ثم ينتهي في شمال شرق سيبيريا، سيرى المراقبون الكسوف في هذه المواقع ما يصل إلى 3 دقائق و51 ثانية.فيما يحجب القمر جزئيًا الشمس، في معظم أنحاء أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة وايرلندا وشمال آسيا، سيرى مراقبو هذا الكسوف الجزئي هلال الشمس بينما يمر القمر بين الشمس والأرض.وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكي والجيوفيزقية في مصر فإن الكسوف الحلقي لا يرى في المنطقة العربية بالكامل، ويستمر لمدة 5 ساعات، وتكون رؤيته وفقًا للتوقيت المحلي للمناطق التي يرى فيها وهي كندا وغرينلاند والمحيط المتجمد الشمالي وسيبيريا كالتالي:بداية الكسوف الجزئي 10:12:15بداية الكسوف الحلقي 11:49:43ذروة الكسوف الحلقي 12:41:51نهاية الكسوف الحلقي 13:33:45 نهاية الكسوف الحلقي 15:11:16

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