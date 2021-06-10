2021/06/10 | 20:27 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشحة تطلب من مدراء مدارس الاعظمية دعمها انتخابيا مقابل دعم الحلبوسي لهم

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن قيام النائبة السابقة والمرشحة عن حزب (تقدم)، ضمن دائرة الأعظمية ندى الجبوري، بعقد اجتماع مع عدد من مدراء المدارس في الاعظمية من أجل تقديم دعمهم للجبوري انتخابياً.

وقال المصدر، ان "النائبة السابقة والمرشحة عن حزب (تقدم)، ضمن دائرة الأعظمية ندى الجبوري، وجهت دعوة لعدد من مدراء المدارس في الاعظمية، لغرض عقد اجتماع معها، لغرض طلب دعم المدراء الانتخابي لها خلال حملتها الانتخابية، والترويج، لها".

وبين ان "عدد من المدراء رفضوا حضور الاجتماع لمنع اقحام مؤسسات الدولة في التنافس الانتخابي، وتحويل تلك المؤسسات الى ماكنة انتخابية للأحزاب او المرشحين".

وأضاف ان "الجبوري عرضت دعم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لهؤلاء المدراء، في حال قدموا لهم الخدمات الانتخابية، وبعض المدراء اجبروا على الحضور، كونهم تعرضوا الى ابتزاز، بتغييرهم اذا لم يقدموا الدعم للجبوري ولحزب تقدم بصورة عامة".

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