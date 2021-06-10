صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 377 المسجلة اليوم بكورونا

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 377 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
292 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 19 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 59 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 19حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع النهروان 12حالات من خلال الرصد الوبائي
قطاع الصدر 7 حالات من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 79حالة من خلال الرصد الوبائي
البلديات الثاني 58 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاستقلال 13 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الاول 26 حالة من خلال الرصد الوبائي
85 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
13حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها
7 حالات في الشعب
10 حالات في البلديات
5 حالة في منطقة الزعفرانية
5حالات في منطقة المستنصرية
6 حالات في منطقة النهروان
5 حالات في منطقة الكرادة
6 حالات في بغداد جديدة
5حالات في منطقة الاعظمية
6 حالات في منطقة الامين
3 حالات في كل من المناطق التالية / الشماعية / البنوك / الغدير /
وحالتين في كل من المناطق التالية / الفضيلية / السيدية / اليرموك / حي الكفاح / .
واضافت الدائرة، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرة الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 167674 توفي منهم 1737 فيما اكتسب الشفاء 162143 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3797”
ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.
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