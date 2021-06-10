صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 377 المسجلة اليوم بكورونا

2021/06/10 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن تسجيل 377اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 292 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 377 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

292 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 59 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 19حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 12حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 7 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 79حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الثاني 58 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 26 حالة من خلال الرصد الوبائي

85 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

13حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

7 حالات في الشعب

10 حالات في البلديات

5 حالة في منطقة الزعفرانية

5حالات في منطقة المستنصرية

6 حالات في منطقة النهروان

5 حالات في منطقة الكرادة

6 حالات في بغداد جديدة

5حالات في منطقة الاعظمية

6 حالات في منطقة الامين

3 حالات في كل من المناطق التالية / الشماعية / البنوك / الغدير /

وحالتين في كل من المناطق التالية / الفضيلية / السيدية / اليرموك / حي الكفاح / .

واضافت الدائرة، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرة الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 167674 توفي منهم 1737 فيما اكتسب الشفاء 162143 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3797”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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