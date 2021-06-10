كربلائية تقتحم 'قلب الصراع' وتنجح بالانضمام الى الجيش الأميركي (صورة)

2021/06/10 | 20:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت العراقية "زينب أوليفو" (32 عاما) من اقتحام "قلب الصراع" وتحقيق حلم طفولتها بالعمل في الشرطة أو الجيش بعد انضمامها للجيش الاميركي، بعد ان حالت الظروف دون تحقيق حلمها في بلدها الام.

في اذار لماضي، اجتازت زينب، المتحدرة من مدينة كربلاء جنوبي بغداد، الاختبار الأخير الذي يتيح لها الانضمام للجيش الأميركي.

وتضمن الاختبار تمارين أساسية شاقة أدتها بنجاح في قاعدة فورت ليونارد وود في ولاية ميزوري.

بدأ ولع زينب بالعمل في الجيش أثناء حرب عام 2003، وكانت عندئذ في الـ14 من العمر، طالبة مدرسة في كربلاء.

تقول زينب في مقابلة مع صحيفة "Stripes" إنه خلال الفترة التي دخلت فيها القوات الأميركية إلى العراق "كانت هناك فوضى، ولم يكن هناك جيش أو حكومة في البلد، فقط الجنود الأميركيون يجيوبون الشوارع وهم يوزعون الطعام والماء على الناس".

عجبت الفتاة الكربلائية في ذلك الوقت بـ"القوة الخارقة" للجنود الأميركيين الذين كانوا يسيرون في الحر حاملين أسلحتهم ومعداتهم الثقيلة.

في عام 2011، ومع انسحاب القوات الأميركية من العراق، انتقلت عائلة زينب إلى مدينة أربيل، حيث درست إدارة الأعمال واستمرت في تحسين مهاراتها في اللغة الإنكليزية.

وبعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014 وعودة القوات الأميركية إلى البلاد للمساعدة في مكافحة التنظيم، نجحت زينب في العمل مترجمة في صحيفة "Stripes" التي تصدر عن الجيش الأميركي.

وسرعان ما وجدت نفسها وجها لوجه في قلب الصراع، داخل مواقع القتال حيث القوات الأميركية والعراقية تحارب في ضواحي مدينة الموصل.

بعد عام من استعادة المدينة من قبضة داعش في 2017، انتقلت زينب إلى الولايات المتحدة بتأشيرة عائلية، والتحقت بصفوف الجيش الأميركي الصيف الماضي، إذ أكملت دورة تدريبية متقدمة في 29 مايو الماضي لتصبح مهندسة.

تقول زينب إن هدفها اليوم هو أن تشارك فعليا في عمليات للجيش الأميركي في مكان ما من العالم، وأيضا التدرب لتكون ضابطة في المستقبل، والحصول على الجنسية الأميركية بمساعدة الجيش.

"واختتمت زينب قائلة: "أريد أن أحدث فرقا وأكون جزءا من شيء أكبر، لهذا اخترت الجيش".

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