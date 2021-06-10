شرطة البصرة تتخذ إجراءات للحد من عوامل تهدد أمن المحافظة

2021/06/10 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، اتخاذها عدة إجراءات للحد من تزايد نشر الاخبار المفبركة و الاشاعات المغرضة.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تزايدت في الاونة الاخيرة الاخبار المفبركة و الاشاعات المغرضة في محافظة البصرة، كذلك نشر حوادث قديمة على انها حدثت الان، والتي من شأنها تهدف الى زعزعت الامن والاستقرار بالمحافظة"، مشيرة إلى أنها "اتخذت إجراءات للحد من هذه الشائعات التي تحاول إظهار البصرة بصورة مدينة نزاعات وغياب سلطة القانون والانفلات الامني".

وأشارت إلى "عقد ندوات تثقيقية وتوعوية في عدد من مناطق المحافظة خاصة التي تشهد نزاعات".ونفت القيادة، شائعات "هروب سجين من قاطع سجن البصرة عند نقله الى المحكمة".

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