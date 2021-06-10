الوزراء العراقي يُحيل مهمات إدارة سياسات مواجهة الفقر إلى مجلس اقتصادي

2021/06/10 | 20:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، إحالة مهمات اللجنة العليا لإدارة سياسات التخفيف من الفقر إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.وذكرت الأمانة في بيان صحفي، أن المجلس قرر إلغاء الأمر الديواني 237 لسنة 2015، وإعادة تأليف …

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