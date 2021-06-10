تقويض السيادة الغذائية - الطاهر المعز

2021/06/10 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز المسألة الزراعية واحتكار الأراضي والغذاءنموذج شركة نستليه"لا اعتبار لكفاءة النظام الغذائي الحالي إلا من وجهة نظر تضخيم أرباح صناعة للمواد الغذائية...



إن القضاء على الجوع في العالم هدف لا يمكن تحقيقه إلاّ عبر تغيير السّياسة الحالية وإعادة النظر فيها من جُذُورها، وتمكين صغار المزارعين من الوصول إلى الموارد الإنتاجية وإلى السوق..." عن "أُوليفييه دي شوتر" - المقرر الخاص للأمم المتحدة للحق ......





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