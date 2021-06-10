الاستخبارات تضبط 3 متسللين عبر الحدود مع سوريا وتكشف عن وجهتهم داخل العراق

2021/06/10 | 21:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الامني، الخميس، القبض على 3 متسللين إلى الأراضي العراقية، قادمين من الجانب السوري.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 حزيران 2021)، إنه "تأكيداً لمهامها بالمشاركة في تأمين الحدود مع بقية القطعات الماسكة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، ضبط تجاوز ثلاثة متسللين عبر الحدود العراقية السورية عن طريق التهريب".

وأضافت، أنه "تمت متابعة ورصد تحركاتهم من قبل مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ ومعرفة نواياهم بالتوجه الى دهوك".

وتابعت، أنه "تم نصب كمين محكم لهم في قرية سيباية التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى من قبل المفارز ذاتها وبمشاركة قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ ومفرزة من مكتب الامن الوطني وإلقاء القبض عليهم، وهم من حملة الجنسية السورية، وتم تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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