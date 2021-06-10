2021/06/10 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنتخلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، عن القبض على ثلاثة متسللين غربي نينوى بعد اجتيازهم الحدود من الجانب السوري.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تاكيداً لمهامها بالمشاركة في تامين الحدود مع بقية القطعات الماسكة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى - اكدت تجاوز ثلاثة متسللين الحدود العراقية السورية عن طريق التهريب".

وأضافت، أنه "تم متابعة ورصد تحركاتهم من قبل مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ ومعرفة نواياهم بالتوجه الى دهوك، ونصب كمين محكم لهم في قرية سيباية التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى من قبل المفارز ذاتها وبمشاركة قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ ومفرزة من مكتب الامن الوطني وإلقاء القبض عليهم ، وهم من حملة الجنسية السورية".وأشارت الخلية إلى "تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمين للاستخبارات يطيح بمتسللين من سوريا إلى العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمين للاستخبارات يطيح بمتسللين من سوريا إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).