2021/06/10 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، إلى التحرك دبلوماسيا رداً على التوغل التركي المتكرر شمال العراق، فيما أكدت أنه لا مانع من دخول الجيش العراقي لأي مكان في الإقليم.وقال عضو اللجنة سعران الأعاجيبي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية بالعراق تدعو لمواجهة "التوغل التركي"..والكاظمي يطالب باحترم السيادة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية بالعراق تدعو لمواجهة "التوغل التركي"..والكاظمي يطالب باحترم السيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).