أبوظبي تستضيف المنتدى الخليجي العراقي لتعزيز التعاون الاقتصادي..سبتمبر المقبل

2021/06/10 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الخميس، حصول العراق على عضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد الغرف التجارية العربية، فيما أكد أن بغداد ستحتضن اجتماع الاتحاد المقبل.وذكر الاتحاد، في بيان صحفي، أن الوفد أجرى مباحثات مع اتحاد الغرف …

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