كوسرت رسول يهنئ نادي برايتي

2021/06/10 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، برقية تهنئة الى نادي برايتي بمناسبة فوزه ببطولة دوري اندية كوردستان الممتاز بكرة القدم.

وقال السيد كوسرت رسول علي في برقيته: الى رئيس واعضاء الهيئة الادارية ولاعبي وجماهير نادي برايتي الرياضي، اتقدم اليكم باحر التهاني بمناسبة فوزكم ببطولة اندية اقليم كوردستان الممتاز بكرة القدم.

واضاف: ان فوزكم بهذه البطولة المهمة يظهر لنا بان نادي برايتي هو احد الاندية الكبيرة في كوردستان ولعب دورا مهماً في رفد مسيرة الرياضية باللاعبين المتميزين منذ بدايات تأسيسه ولحد الآن.

وقال السيد كوسرت رسول علي: ان الفوز ببطولة اندية كوردستان مبعث فخر لنا ونتقدم بالتهنئة الى رياضيي اربيل القلعة والمنارة وجميع ابناء شعب كوردستان وسنستمر بدعمكم ومساندتكم من اجل خدمة مسيرة الرياضة في كوردستان.

PUKmedia خاص

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