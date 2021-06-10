2021/06/10 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس القبض على ثلاثة متسللين غربي نينوى بعد اجتيازهم الحدود من الجانب السوري.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “تاكيداً لمهامها بالمشاركة في تامين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 متسللين غربي نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 متسللين غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 متسللين غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).