مسدس ودولارات.. إجرام صلاح الدين ’تصطاد’ عصابة بعد ساعة من تنفيذها عملية سرقة

2021/06/10 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة صلاح الدين، الخميس، القبض على عصابة سرقة، بحوزتها مالي مسروق وسلاح نوع مسدس.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 حزيران 2021)، إنه "بعد أن استخبر قسم مكافحة إجرام صلاح الدين بحصول حادث سرقة مبلغ 40 ألف دولار أميركي مع مسدس وسط مدينة تكريت، على الفور تم تشكيل لجنة من قسم مكافحة الإجرام في صلاح الدين، وقسم شرطة تكريت بالتعاون مع قسم استخبارات الدجيل، وقسم أمن الأفراد صلاح الدين، وفوج الطوارئ الثامن، وقسم اتصالات شرطة صلاح الدين السيطرة المركزية".

وأضافت، "وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات والرجوع إلى الكاميرات، تم تحديد نوعية العجلات التي نفذت عملية السرقة، وبعد مرور ساعة على الحادث تم إلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم المبلغ المسروق مع المسدس، وكذلك تم ضبط نصف غرام من المخدرات كانوا قد تعاطوها أثناء الحادث".

وتابعت، وبعد مواجهة العصابة البالغة 3 أفراد بالأدلة، اعترفوا صراحة بقيامهم بارتكاب الجريمة، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة ٤٤٤ ق.ع ودلالة المادة ٢٨ مخدرات".

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