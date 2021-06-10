الزوراء يتخطى الشرطة بثنائية ويتأهل لنهائي كأس العراق

2021/06/10 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نجح فريق الزوراء في التغلب على الشرطة بهدفين دون رد، ليحجز مقعده في نهائي بطولة كأس العراق بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة، اليوم الخميس.

وسجل ثنائية النوارس كل من احمد فاضل في الدقيقة السابعة ومحمد رضا في الدقيقة 24.

وشهد اللقاء طرد اللاعب احمد فاضل بعد القيه بطاقتين صفراوين في الدقيقة 35.

وسينتظر الزوراء، الفائز من مواجهة القوة الجوية والكرخ ضمن نصف نهائي البطولة والتي ستقام يوم غد الجمعة.

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