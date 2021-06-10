الاعلان عن دورة جديدة لمهرجان الفيلم الدولي

2021/06/10 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على قاعة سينما سالم في مدينة السليمانية، تم الاعلان عن انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الفيلم الدولي.

في بداية المراسيم، القى ملا بختيار المشرف على المهرجان كلمة قال فيها: رغم الازمات ومخاطر فايروس كورونا في اقليم كوردستان لكننا نزف بشرى انطلاق دورة اخرى من مهرجان الفيلم الدولي في مدينة السليمانية وسنقوم بمواجعة جميع العراقيل التي تعترض المهرجان من اجل انجاحه.

من جانبه، قال دانر عمر مسؤول المهرجان: سنقوم من اليوم بافتتاح باب استلام الافلام المشاركة في المهرجان لكي نقوم بالاستعدادات اللازمة لانعقاد المهرجان خلال الشهر المقبل.

PUKmedia فينوس توفيق

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