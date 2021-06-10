2021/06/10 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سلسلة منشورات الاتحاد العام

للأدباء والكتاب في العراق عام ٢٠٢١.

صدرت المجموعة الشعرية (ما يفسّره

البياض) للشاعر الأديب والصحفي (سلام

محمد البناي)؛ احتوت المجموعة على (٢١ )

قصيدة، ووقعت ب ٨٢ صفحة م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ما يفسّرُه البياض " كتاب جديد للأديب والصحفي سلام البناي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ما يفسّرُه البياض " كتاب جديد للأديب والصحفي سلام البناي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).