من يقرع طبول الحرب بالمنطقة ؟ الصحراء تسببت في إدانة البرلمان الاوربي لنظام محمد السادس ، ولمحمد السادس شخصيا . - سعيد الوجاني

2021/06/10 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني من له مصلحة في قرع طبول الحرب بين النظامين المغربي والجزائري ، التي انْ وقعت سيكون ضحاياها الشعبين المغربي والجزائري ، المكتوين بنار النظامين المتصارعين من اجل السيطرة ، والجاه ، والثروة ، والنفود ..



الجميع يتحدث عن بوادر حرب تلوح في الأفق ...



لكن وفي ظل الستاتيكو المخيم على المنطقة ، والتي لم تنجح مناوشات جبهة البوليساريو من تحريكه صوب أي اتجاه ..



المهم ان تتحرك البِرْكة الراكضة ..



تبقى المف ......





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