من يقرع طبول الحرب بالمنطقة ؟ الصحراء تسببت في إدانة البرلمان الاوربي لنظام محمد السادس ، ولمحمد السادس شخصيا . - سعيد الوجاني



من يقرع طبول الحرب بالمنطقة ؟ الصحراء تسببت في إدانة البرلمان الاوربي لنظام محمد السادس ، ولمحمد السادس شخصيا . - سعيد الوجاني
2021/06/10 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني من له مصلحة في قرع طبول الحرب بين النظامين المغربي والجزائري ، التي انْ وقعت سيكون ضحاياها الشعبين المغربي والجزائري ، المكتوين بنار النظامين المتصارعين من اجل السيطرة ، والجاه ، والثروة ، والنفود ..

الجميع يتحدث عن بوادر حرب تلوح في الأفق ...

لكن وفي ظل الستاتيكو المخيم على المنطقة ، والتي لم تنجح مناوشات جبهة البوليساريو من تحريكه صوب أي اتجاه ..

المهم ان تتحرك البِرْكة الراكضة ..

تبقى المف ......

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