واشنطن ترفع عقوبات عن مسؤوليين وشركات إيرانية.. وتعد بالمزيد

2021/06/10 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إنها رفع العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين كانوا متورطون في السابق في تجارة المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

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