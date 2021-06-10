السعودية تعلن إحباط هجوم ’حوثي’ بطائرة مسيرة مفخخة

2021/06/10 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، أن قواته أحبطت هجوما حاول تنفيذه الحوثيون بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب المملكة.

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وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، (10 حزيران 2021)، إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت "طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وشدد التحالف على أنه يخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض للخطر حياة المدنيين.

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