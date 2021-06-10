الزوراء يعبر عقبة الشرطة ويبلغ نهائي كأس العراق

2021/06/10 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حقق فريق الزوراء بكرة القدم، اليوم الخميس، الفوز على فريق الشرطة بهدفين نظيفين في مباراة دور نصف النهائي لبطولة كأس العراق.

وسجل هدفي الزوراء اللاعب احمد فاضل في الدقيقة 8 من بداية المباراة، واللاعب محمد رضا في الدقيقة 24.

فيما تلقى لاعب الزوراء احمد فاضل البطاقة الحمراء في الدقيقة 35 من زمن الشوط الاول.

وبذلك تأهل نادي الزوراء الى نهائي كأس العراق.

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