إحالة “الأرنب البطل” للتقاعد بعد الكشف عن 71 لغماً أرضيا

2021/06/10 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشارك أرنب فريد من نوعه في مهام البحث عن المتفجرات في كمبوديا منذ سنوات، وهي المهمة التي انتهت قبل أيام عندما تمت إحالته إلى التقاعد بعد أن كشف عن 71 لغما خلال 5 سنوات.وأطلق الناس عليه “الأرنب البطل” لدوره الكبير في تنفيذ الكثير من مهام الكشف عن المتفجرات وحماية الأرواح، وهي المهمة التي ظل يقوم بها حتى 31 أيار الماضي.وفي هذا التاريخ تمت إحالة “الأرنب البطل” إلى التقاعد بعدما وصلت سنوات عمله في هذا المجال لـ 5 سنوات، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية.وتقول الصحيفة إن “هذا الأرنب حاز على شهرة كبيرة في كمبوديا”، مشيرة إلى أنه “تمكن خلال 5 سنوات من العثور على 71 لغم أرضي، و38 مكون لقنابل غير منفجرة”.وفي عام 2020 حصل “الأرنب البطل” على ميدالية ذهبية بسبب دوره البطولي في حماية الأرواح، خاصة أنه يمكنه استطلاع منطقة تصل مساحتها إلى 100 متر مربع للكشف عن الألغام خلال 12 دقيقة فقط، مقارنة بأنواع أخرى من الأرانب التي تعمل في هذا المجال وتفحص ذات المنطقة في نحو 20 دقيقة.

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