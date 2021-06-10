2021/06/10 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بشكل نهائي على تثبيت تعيين “زاهد قريشي”، ليكون القاضي الفيدرالي المسلم الأول في تاريخ البلاد.وجاء التصويت بواقع موافقة واحد وثمانين عضوا، مقابل معارضة ستة عشر.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين أول قاض فيدرالي مسلم في تاريخ أميركا المركز الخبري الوطني.

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