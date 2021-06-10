اقليم كوردستان..تسجيل 528 حالة اصابة جديدة بكورونا

2021/06/10 | 22:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس، عن تسجيل 594 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (8184 فحصا جديدا)

• (3303) اربيل

• (1433) السليمانية

• (3038) دهوك

• (28) حلبجة

• (382) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (528 اصابة جديدة)

• (82) اربيل

• (233) السليمانية

• (167) دهوك

• (2) حلبجة

• (44) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (594 حالة شفاء)

• (187) اربيل

• (221) السليمانية

• (122) دهوك

• (11) حلبجة

• (47) كرميان

• (6) رابرين

4.



الوفيات: (10 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (6) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن "122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia متابعة

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