طاقم تحكيم ياباني يقود مباراة العراق وهونغ كونغ بالتصفيات المزدوجة غدا الجمعة

2021/06/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،

الخميس، تسمية طاقم تحكيم ياباني

لقيادة مباراة منتخب العراق ومنتخب

هونغ كونغ، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية

المزدوجة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في

الامارات 2023.

ويواجه م

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