إدلب السورية.. نازحون بالمئات بعد هجمات دموية و

2021/06/10 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم ومع تجدد الهجمات من جانب روسيا ونظام الأسد تحزم عائلة الشاب السوري أمتعتها من جديد، وتعود حيث استقرت سابقا في مخيمات منطقة دير حسان الحدودية.

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