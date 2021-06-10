’فيسبوك’ تعلن ميزة جديدة لصناع المحتوى في ’إنستغرام’ لكسب الأموال

2021/06/10 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "إنستغرام" أن التطبيق الأخير سيحصل على ميزات جديدة تساعد صناع المحتوى على كسب الأموال.

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آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتبعا لـ"فيسبوك" فإن صناع المحتوى على "إنستغرام" سيحصلون على ميزات جديدة ستوفر لهم فرصة لعقد شراكات مع شركات معينة بغية الترويج لها عبر فيديوهاتهم، والحصول على عائدات معينة من هذا النوع من الإعلان.

وسيبدأ اختبار الميزات الجديدة عند عدد محدد من صناع المحتوى والشركات في الولايات المتحدة حاليا بما فيها Benefit وKopari وMAC وPat McGrath Labs و Sephora، وسيتوسع نطاق هذه الميزات لاحقا ليشمل بلدانا أخرى.

وقالت "فيسبوك" في تدوينة لها عبر الإنترنت "نعلن اليوم عن طرق جديدة لمساعدة صناع المحتوى في كسب لقمة العيش وهم يبنون علاماتهم التجارية الشخصية عبر منصاتنا، لطالما استخدم الناس إنستغرام لمشاركة المنتجات التي يحبونها..



نريد منح المزيد من المبدعين إمكانية الوصول إلى أدوات التسوق الخاصة بنا والسماح لهم بالحصول على مكافآت على عمليات الشراء التي يقودونها".

ولن يحصل صانع المحتوى على نسب العائدات أو الأرباح من الشركات التي يروّج لها ما لم ينقر المستخدمون على المنشور الذي روّج فيه لعلامات تلك الشركات، أي أن عائداته قد تتناسب مع نسبة متابعة الآخرين لمنشوراته.

كما أشارت "فيسبوك" إلى أن صناع المحتوى عبر "إنستغرام" سيحصلون عائدات مادية ضمن برنامج ميزات Star Challenges في حال استوفت فيديوهاتهم شروطا معينة منها عدد ساعات البث الكلية أو كميات المشاهدات أو غيرها.

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