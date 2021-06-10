اسعار النفط تتجاوز 72 دولاراً

2021/06/10 | 23:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في تعاملات متقلبة، يوم الخميس، وسط تفاؤل حيال طلب اقتصادي قوي بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19 بالبلاد العام الماضي.

وشهدت السوق تراجعا لفترة وجيزة بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن مسؤولين بقطاع النفط الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق إنها رفعت العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين.



وقال مسؤول أمريكي، إن الإجراء "روتيني" ولا يتعلق بالمحادثات مع إيران بشأن إحياء اتفاق 2015 الرامي لكبح تطويرها أسلحة نووية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 بالمئة، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.

وهذا أعلى مستوى عند الإغلاق لبرنت منذ مايو أيار 2019 ولغرب تكساس الوسيط منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في قرابة 15 شهرا، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بقوة في مايو أيار، إذ واصل الاقتصاد التحرر من تأثيرات الجائحة.

وقالت لويز ديكسون المحللة في ريستاد إنرجي "بيانات البطالة والوظائف الصادرة مؤخرا (بالولايات المتحدة) مؤشر إيجابي مؤكد على أن تسارع التعافي في البلاد.

"يعني المزيد من نشاط الأعمال المزيد من استهلاك الطاقة، وتحسن الاقتصاد شرط أساسي ضروري لزيادة الحركة على الطرق وجوا".

PUKmedia وكالات

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