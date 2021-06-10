رسول: على تركيا احترام سيادة العراق

2021/06/10 | 23:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن عمق التوغل التركي في الارضي العراقية.

وقال اللواء يحيى رسول في تصريح صحفي: القوات التركية متوغلة في الأراضي العراقية لأكثر من 20 كم وهو أكثر من المتفق عليه وهناك زيادة بعدد معسكراتها في اقليم كوردستان وهذه الخطوات غير صحيحة وعلى الجانب التركي احترام سيادة العراق وبقية دول الجوار.

واضاف: نحن واثقون من الدبلوماسية العراقية في الوصول الى نتائج، وما يحصل اليوم هو اختراق باعماق ليست كبيرة، وهناك تركيز تركي على مناطق تواجد حزب العمال الكوردستاني، ونحن نسجل خروقات جوية تركية، الحل يكمن في تعزيز منظومة الدفاع الجوي.

PUKmedia وكالات

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