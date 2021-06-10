البابا يرفض طلب أسقف ألماني إعفاءه من مهامه على خلفية فضيحة اعتداءات جنسية

2021/06/10 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – ردّ البابا فرنسيس الخميس طلب الكاردينال راينهارد ماركس رئيس أساقفة ميونيخ، إعفاءه من مهامه على خلفية سوء إدارة ملف انتهاكات جنسية داخل الكنيسة والتستر على فضائح، في جرعة دعم قوية لشخصية إصلاحية تندّد بشدة بإخفاق الكنيسة الألمانية في التصدي لهذه الممارسات.ووجّه البابا رسالة مؤثرة إلى الكاردينال الذي يعد أحد […]

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