إيران: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤدي إلى “نتائج عكسية”

2021/06/10 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا-(أ ف ب) – اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس باتباع “نهج يؤدي إلى نتائج عكسية” بعدما ذكر مديرها أن طهران لم توضح استفسارات بشأن نشاط نووي محتمل غير معلن.والأسبوع الماضي، أعربت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عن قلقها في تقرير لأعضائها من أن إيران لم توضح الاستفسارات المعلقة منذ فترة طويلة.ويأتي […]

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