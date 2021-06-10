"استلقِ".. حركة اجتماعية تثير قلق السلطات الصينية

2021/06/10 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخشى السلطات الصينية من تصاعد حركة اجتماعية يقودها الشباب الصيني على الإنترنت ضد ساعات العمل المرهقة، وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي.

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