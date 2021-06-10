أمين بغداد عن معرض الكتاب: عرس ثقافي دافع لبرامج التنمية في العاصمة

2021/06/10 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال أمين بغداد علاء معن، الخميس، إن المواطن سيلمس "مشاريع كبيرة" هذا الشهر والأشهر القادمة، وذلك خلال مشاركته افتتاح معرض الكتاب الذي اقيم في معرض بغداد الدولي.

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وذكر بيان لأمانة بغداد تلقى "ناس" نسخة منه، (10 حزيران 2021)، إن "أمين بغداد شارك حفل افتتاح معرض الكتاب الدولي، وقال: إن معرض الكتاب الذي انطلقت فعالياته اليوم يشكل دافعاً مهماً للمضي بالعملية التطويرية والتنموية التي تعمل على تنفيذها امانة بغداد".

وتابع معن، أن "هذه الفعاليات المهمة تعد اثراء لمدينة بغداد بروحها الفكرية والمعرفية والثقافية المعروفة دائماً على مر التأريخ".

وأشار إلى أن "هذه الاعراس الثقافية ستكون مكملة لبغداد لتظهر بأبهى حلة وهي تشكل دافعاً مهماً للمضي بعملية تطويرية وتنموية تعمل عليها امانة بغداد لتحديث المشهد الحضري للمدينة من خلال مشاريع تقام حالياً ومشاريع أخرى كبيرة جداً سيلمسها المواطن البغدادي في هذا الشهر والاشهر القادمة".

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