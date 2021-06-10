مساحات 2 - فاتن نور

2021/06/10 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور على مساحة الكراهية، نحتاج إلى رخصة لممارسة الحب.



هكذا يكون البؤس الفكري عقداً اجتماعياً.…لا فتنة مؤجّلة في مساحة السراب، أسرج حيضك أيها القدر.…الخلود مساحة قاحلة وموت أكيد، فلا تبحث عنه إذا كنت حياً.…لا أعرف أعداد الذين يسقطون بفرح من الأرحام لمساحة عبوديتهم، ولا الذين ينزلون لمساحة حريتهم، لكنني أعرف أن الفرق هائل بين المساحتين وخطير حد اللعنة.…تتشك ......





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