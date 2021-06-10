دائرة البيطرة تعلن احتواء مرض انفلونزا الطيور في البصرة ومنع انتشاره

2021/06/10 | 23:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، احتواء مرض انفلونزا الطيور في البصرة ومنع انتشاره.

وقال مدير عام الدائرة، ثامر حبيب حمزة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجهود الحثيثة التي بذلها الاطباء البيطريون في مستشفى البصرة البيطري والمستوصفات البيطرية في المحافظة اسفرت احتواء وحصر بؤرة المرض".

وأضاف أنه "ترأس الخميس الجلسة الثانية لهيئة الرأي في الدائرة بحضور المعاون عصام سلمان الربيعي و مدراء الاقسام الفنية والادارية والحسابية في الدائرة واثنى على الجهود المتميزة من قبل الاطباء البيطريين لاحتواء بؤرة الاصابة لمرض انفلونزا الطيور التي ظهرت مؤخرا في البصرة مما استوجب الاشادة من وزير الزراعة بجهود الأطباء البيطريين في البصرة وامر معاليه بمنح مكافأة مالية وكتاب شكر وتقدير لكل الاطباء البيطريين الذين ساهموا في التصدي للاصابة كما اكد على تقديم كافة الخدمات البيطرية التي تهدف الى حماية الثروة الحيوانية ".

واضاف حمزة ان "هيئة الرأي ناقشت اعادة تشكيل لجنة تسجيل الادوية واللقاحات البيطرية بعضوية كل الاقسام المعنية وفق الاليات والتعليمات والسياقات الادارية لضمان مشاركة اكثر عدد من الاطباء البيطريين الاختصاص في تسجيل الادوية واللقاحات والاضافات العلفية في الدائرة ، كما تم التاكيد على موضوع الارشفة وعمل قاعدة بيانات لكافة المشاريع والمواضيع في كل قسم لسهولة الحصول على البيانات المطلوبة".

وأشار إلى أن "هيئة الرأي بصدد رفع توصيات الى الوزارة لغرض النظر في تولي دائرة البيطرة مهام تأمين شراء الادوية واللقاحات البيطرية والمخصصة مبالغها من مبالغ دعم المزارعين من خلال اعلان مناقصات عامة دولية وفقا للتعليمات والضوابط النافذة بدلا عن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لغرض الاسراع في تأمين الادوية واللقاحات سيما وان الدائرة لم تستورد ادوية ولقاحات منذ عام 2017 ولم تنفذ الخطط المعدة لاجراء الحملات الوقائية".

وشدد حمزة على ان "دائرته رفعت طلباً الى الوزارة لغرض حصر التصريح الاعلامي في حال ظهور وباء أو ظهور امراض في البلد على السلطة الصحية البيطرية الممثلة بدائرة البيطرة او من قبل اصحاب الاختصاص في الوزارة".

وطالبت الدائرة "باستثمار المبالغ المتبقية و المخصصة لها المتبقية والمودعة لدى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لشراء مواد واحتياجات قسم الرقابة الدوائية المسؤول عن اجراء الفحوصات المختبرية للادوية واللقاحات البيطرية ، كما طالبت هيئة الرأي بمتابعة قسم المحاجر البيطرية للتعاون مع مديرية المنافذ الحدودية لغرض تجهيز المحاجر البيطرية واعادة تأهيلها ، إضافةً الى تشكيل لجنة فنية من اقسام المذاخر والمختبرات والرقابة والهندسية و الاليات لغرض متابعة موقع النهضة بكل تفاصيله وتقديم الدعم المالي".

و قررت الهيئة، بحسب البيان، "رفع كتاب الى الوزارة لمعرفة امكانية شمول الدائرة بالارباح الموافق عليها في اخر قرارات هيئة الراي في الوزارة".

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