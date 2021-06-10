“فيسبوك” تخطط لإطلاق أول ساعة ذكية مزودة بكاميرتين الصيف المقبل

2021/06/10 | 23:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير جديد أن “فيسبوك” تعمل على تطوير ساعة ذكية خاصة بها، بينما أشار أحد كبار المسؤولين التنفيذيين إلى أن الأفكار وحدها قد لا تؤدي في الواقع إلى تطوير منتج.

وكتب أندرو بوسورث، نائب رئيس شركة فيسبوك للواقع المعزز والواقع الافتراضي، على “تويتر” أن الشركة تستكشف بالفعل “عامل الشكل المعتمد على المعصم” ليتماشى مع نظارات الواقع المعزز الخاصة بالشركة.

وأضاف بوسورث في تغريدة: “نحن نستثمر في التقنيات في جميع المجالات التي ستجعل هذا التفاعل يبدو أكثر طبيعية وبديهية”.



ويتضمن ذلك أبحاثا مثل مستشعرات EMG، والمستشعرات اللمسية، والواجهات التكيفية التي يمكن أن تتجمع معا في شكل عامل يعتمد على المعصم.

وتابع: “سنشارك المزيد من المعلومات عندما نكون مستعدين.



ومثلما هي الحال مع عمل النظارات لدينا، سوف نستشير خبراء من أطراف ثالثة لمساعدتنا في الحصول عليها بشكل صحيح”.

وجاءت تغريدات بوسورث ردا على تقرير لموقع “ذي فيرج” قال إن الشركة تعمل على ساعتها الذكية وستطلقها الصيف المقبل لمنافسة Apple Watch من “آبل”.

وتحتوي الساعة الذكية، وفقا للتقرير، على كاميرتين يمكن فصلهما لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، على غرار كاميرات GoPro.

وأضاف موقع “ذي فيرج”، نقلا عن شخصين على دراية بالمشروع، أن “فيسبوك” تعمل أيضا مع صانعي ملحقات الطرف الثالث لتطوير ساعتها القادمة.

وستكون الكاميرا الأمامية مخصصة لمكالمات الفيديو، بينما ستكون الكاميرا الخلفية لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، عند فصلها عن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ على المعصم.

وأخبر متحدث باسم “فيسبوك” صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه ليس لدى الشركة ما تضيفه بخلاف تغريدات بوسورث.

وبحسبما ورد في تقرير “ذي فيرج”، سيتم دمج الساعة مع تطبيقات “فيسبوك”، لا سيما “إنستغرام”، لمشاركة الوسائط المتعددة عبر الشبكة الاجتماعية.

وقد تدعم الساعة أيضا اتصال LTE، ما يعني أنها لن تحتاج إلى إقرانها بهاتف للعمل، ويمكن أن تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان المختلفة، بما في ذلك الأبيض والأسود والذهبي.

وأضاف تقرير “ذي فيرج” أن سعر الساعة الذكية لم يتم تحديده بعد، لكن الإصدار الأول من الساعة يمكن أن يباع بنحو 400 دولار.

ويمكن أن تعمل الإصدارات اللاحقة جنبا إلى جنب مع نظارات الواقع المعزز المذكورة أعلاه للشركة.

ويشير التقرير إلى أن الساعة جزء من فكرة الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، لإنشاء المزيد من الأجهزة الاستهلاكية في محاولة لمنافسة “آبل” و”غوغل”، اللتين تتحكمان في أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة السائدة iOS وأندرويد.

وتتمحور الفكرة حول تشجيع مالكي الساعة على استخدامها بطرق تشبه طرق استخدام الهواتف الذكية الآن.

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