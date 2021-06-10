لاهور شيخ جنكي: الإتحاد الوطني مع إجراء إنتخابات نزيهة

2021/06/10 | 23:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، في مدينة السليمانية، اولريك شانون السفير الكندي لدى العراق، وآشلي دوريك مسؤولة المكتب التابع للسفارة الكندية في اربيل .

وخلال لقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة، ومسألة الإنتخابات المقبلة في العراق.

وجدد الرئيس المشترك، موقف الإتحاد الوطني الكوردستاني لوحدة الصف والوئام بين الأطراف من أجل توفير إستقرار وأمن المواطنين، ومعربا عن قلقه بشأن التوترات الحالية، وان العودة الى الحوار وطريق السلام، هو أفضل الخيارات لإنهاء المشاكل.

وأكد الرئيس المشترك، ان الإتحاد الوطني الكوردستاني له حصة الأسد في تفعيل الجهود نحو الحل الجذري للمشاكل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية، وإلتزام الجانبين بتطبيق الإتفاقية المبرمة بينهما وفق أسس الدستور، لتوفير المستحقات المالية لإقليم كوردستان ورواتب الموظفين وحل مشكلة كركوك والمناطق المستقطعة الاخرى.

وتوافقت الرؤى حول إستمرار مخاطر الإرهاب وظهور الخلايا النائمة لارهابيي داعش، لاسيما في المناطق التي تحتوي على ثغرات أمنية والتي بالإمكان إنهاء تواجد المجاميع الإرهابية بتلك المناطق عبر تنفيذ العمليات المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وحول الإنتخابات المقبلة في العراق، أعلن الرئيس المشترك، إن الإنتخابات عملية ديمقراطية مهمة ومن خلالها نستطيع تحقيق أهدافنا وإجراء تغييرات حقيقية، ولهذا فأن الإتحاد الوطني الكوردستاني مع إجراء إنتخابات شفافة ونزيهة في موعدها المحدد وبمراقبة الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين.

وأكد لاهور شيخ جنكي، ان وحدة الخطاب والصف للأطراف الكوردستانية تكون مبعثا لكسب الحقوق الكاملة وتعزيز مكانة الكورد في بغداد، وفي هذا الإطار، ومن أجل المصالح العليا لشعبنا، خطا الإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، خطوة مهمة بتشكيلهما قائمة تحالف كوردستان للمشاركة في الإنتخابات، ونشجع جميع الأطراف الأخرى على التجمع تحت مظلة هذه القائمة ليحافظوا على وحدة الخطاب الكوردي.

PUKmedia

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