البصرة.. استنفار صحي لتطويق أزمة انفلونزا الطيور

2021/06/10 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، الخميس، تشديد اجراءاتها لاحتواء بؤرة مرض انفلونزا الطيور التي ظهرت في محافظة البصرة وعدم السماح بانتشارها إلى باقي المحافظات.

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وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 حزيران 2021)، ان "الجهود الحثيثة التي بذلها الاطباء البيطريون في مستشفى البصرة البيطري والمستوصفات البيطرية في المحافظة اسفرت احتواء وحصر بؤرة المرض".

وذكر المدير العام انه "ترأس الخميس الجلسة الثانية لهيئة الرأي في الدائرة بحضور المعاون عصام سلمان الربيعي ومدراء الاقسام الفنية والادارية والحسابية في الدائرة واثنى على الجهود المتميزة من قبل الاطباء البيطريين لاحتواء بؤرة الاصابة لمرض انفلونزا الطيور التي ظهرت مؤخرا في البصرة مما استوجب الاشادة من وزير الزراعة بجهود الأطباء البيطريين في البصرة وامر بمنح مكافأة مالية وكتاب شكر وتقدير لكل الاطباء البيطريين الذين ساهموا في التصدي للاصابة كما اكد على تقديم كافة الخدمات البيطرية التي تهدف الى حماية الثروة الحيوانية".

واضاف حمزة ان "هيئة الرأي ناقشت اعادة تشكيل لجنة تسجيل الادوية واللقاحات البيطرية بعضوية كل الاقسام المعنية وفق الاليات والتعليمات والسياقات الادارية لضمان مشاركة اكثر عدد من الاطباء البيطريين الاختصاص في تسجيل الادوية واللقاحات والاضافات العلفية في الدائرة ، كما تم التاكيد على موضوع الارشفة وعمل قاعدة بيانات لكافة المشاريع والمواضيع في كل قسم لسهولة الحصول على البيانات المطلوبة".

واشار المدير الى أن "هيئة الرأي بصدد رفع توصيات الى الوزارة لغرض النظر في تولي دائرة البيطرة مهام تأمين شراء الادوية واللقاحات البيطرية والمخصصة مبالغها من مبالغ دعم المزارعين من خلال اعلان مناقصات عامة دولية وفقا للتعليمات والضوابط النافذة بدلا عن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لغرض الاسراع في تأمين الادوية واللقاحات سيما وان الدائرة لم تستورد ادوية ولقاحات منذ عام 2017 ولم تنفذ الخطط المعدة لاجراء الحملات الوقائية".

وشدد حمزة على ان "دائرته رفعت طلباً الى الوزارة لغرض حصر التصريح الاعلامي في حال ظهور وباء أو ظهور امراض في البلد على السلطة الصحية البيطرية الممثلة بدائرة البيطرة او من قبل اصحاب الاختصاص في الوزارة".

وطالبت الدائرة "باستثمار المبالغ المتبقية والمخصصة لها المتبقية والمودعة لدى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لشراء مواد واحتياجات قسم الرقابة الدوائية المسؤول عن اجراء الفحوصات المختبرية للادوية واللقاحات البيطرية كما طالبت هيئة الرأي بمتابعة قسم المحاجر البيطرية للتعاون مع مديرية المنافذ الحدودية لغرض تجهيز المحاجر البيطرية واعادة تأهيلها ، إضافةً الى تشكيل لجنة فنية من اقسام المذاخر والمختبرات والرقابة والهندسية والاليات لغرض متابعة موقع النهضة بكل تفاصيله وتقديم الدعم المالي".

كما ناقشت "الهيئة تقديم الدعم الكامل لفريق العمل المشكل لتطوير كفاءة ومهارات الاطباء البيطريين، اضافة الى الطلب من الوكيل الفني لمفاتحة مجلس الوزراء لغرض استثناء المؤسسات البيطرية من مبالغ الارض وتسهيل عملية استملاكها اسوة بباقي دوائر التربية والصحة لان اغلب المؤسسات البيطرية شيدت على اراضي تعود الى دوائر البلدية".

و قررت الهيئة "رفع كتاب الى الوزارة لمعرفة امكانية شمول الدائرة بالارباح الموافق عليها في اخر قرارات هيئة الراي في الوزارة".

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