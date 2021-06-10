البصرة.. استنفار صحي لتطويق أزمة انفلونزا الطيور

أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، الخميس، تشديد اجراءاتها لاحتواء بؤرة مرض انفلونزا الطيور التي ظهرت في محافظة البصرة وعدم السماح بانتشارها إلى باقي المحافظات.
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وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 حزيران 2021)، ان "الجهود الحثيثة التي بذلها الاطباء البيطريون في مستشفى البصرة البيطري والمستوصفات البيطرية في المحافظة اسفرت احتواء وحصر بؤرة المرض".
وذكر المدير العام انه "ترأس الخميس الجلسة الثانية لهيئة الرأي في الدائرة بحضور المعاون عصام سلمان الربيعي ومدراء الاقسام الفنية والادارية والحسابية في الدائرة واثنى على الجهود المتميزة من قبل الاطباء البيطريين لاحتواء بؤرة الاصابة لمرض انفلونزا الطيور التي ظهرت مؤخرا في البصرة مما استوجب الاشادة من وزير الزراعة بجهود الأطباء البيطريين في البصرة وامر بمنح مكافأة مالية وكتاب شكر وتقدير لكل الاطباء البيطريين الذين ساهموا في التصدي للاصابة كما اكد على تقديم كافة الخدمات البيطرية التي تهدف الى حماية الثروة الحيوانية".
واضاف حمزة ان "هيئة الرأي ناقشت اعادة تشكيل لجنة تسجيل الادوية واللقاحات البيطرية بعضوية كل الاقسام المعنية وفق الاليات والتعليمات والسياقات الادارية لضمان مشاركة اكثر عدد من الاطباء البيطريين الاختصاص في تسجيل الادوية واللقاحات والاضافات العلفية في الدائرة ، كما تم التاكيد على موضوع الارشفة وعمل قاعدة بيانات لكافة المشاريع والمواضيع في كل قسم لسهولة الحصول على البيانات المطلوبة".
واشار المدير الى أن "هيئة الرأي بصدد رفع توصيات الى الوزارة لغرض النظر في تولي دائرة البيطرة مهام تأمين شراء الادوية واللقاحات البيطرية والمخصصة مبالغها من مبالغ دعم المزارعين من خلال اعلان مناقصات عامة دولية وفقا للتعليمات والضوابط النافذة بدلا عن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لغرض الاسراع في تأمين الادوية واللقاحات سيما وان الدائرة لم تستورد ادوية ولقاحات منذ عام 2017 ولم تنفذ الخطط المعدة لاجراء الحملات الوقائية".
وشدد حمزة على ان "دائرته رفعت طلباً الى الوزارة لغرض حصر التصريح الاعلامي في حال ظهور وباء أو ظهور امراض في البلد على السلطة الصحية البيطرية الممثلة بدائرة البيطرة او من قبل اصحاب الاختصاص في الوزارة".
وطالبت الدائرة "باستثمار المبالغ المتبقية والمخصصة لها المتبقية والمودعة لدى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لشراء مواد واحتياجات قسم الرقابة الدوائية المسؤول عن اجراء الفحوصات المختبرية للادوية واللقاحات البيطرية كما طالبت هيئة الرأي بمتابعة قسم المحاجر البيطرية للتعاون مع مديرية المنافذ الحدودية لغرض تجهيز المحاجر البيطرية واعادة تأهيلها ، إضافةً الى تشكيل لجنة فنية من اقسام المذاخر والمختبرات والرقابة والهندسية والاليات لغرض متابعة موقع النهضة بكل تفاصيله وتقديم الدعم المالي".
كما ناقشت "الهيئة تقديم الدعم الكامل لفريق العمل المشكل لتطوير كفاءة ومهارات الاطباء البيطريين، اضافة الى الطلب من الوكيل الفني لمفاتحة مجلس الوزراء لغرض استثناء المؤسسات البيطرية من مبالغ الارض وتسهيل عملية استملاكها اسوة بباقي دوائر التربية والصحة لان اغلب المؤسسات البيطرية شيدت على اراضي تعود الى دوائر البلدية".
و قررت الهيئة "رفع كتاب الى الوزارة لمعرفة امكانية شمول الدائرة بالارباح الموافق عليها في اخر قرارات هيئة الراي في الوزارة".
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