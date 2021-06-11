المحكمة البرازيلية العليا تحسم قضية استضافة كوبا أميركا

2021/06/11 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت المحكمة العليا البرازيلية، الخميس، الضوء الأخضر لإقامة بطولة كوبا أميركا بعد يوم طويل من جلسات استماع بشأن طلبات عدة مقدمة إليها لمنع إقامة البطولة القارية في ثاني أكثر البلدان تضررًا من جائحة فيروس كورونا لناحية عدد الوفيات.

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