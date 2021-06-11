-يدًا بيد- وحكومة إسرائيل القادمة - جواد بولس

2021/06/11 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس " يدًا بيد" وحكومة إسرائيل القادمةسأكتب مقالتي هذه المرة، باسم التفاؤل، عن بقعة ضوء صغيرة وجميلة؛ وقد انهكتنا العتمة في مواقعنا وحولنا في الشرق النازف عجزًا وجهلًا وحشفًا.



أعرف أن الخوض في العموميات يكون على الكاتب بالعادة أسهل، واحتماءه بالغيبيات يحيل ليله إلى قنطرة، واحترافه للرفض يجعله إمّا منظّرًا أو "مفكرًا"، وادمانه على المزايدات قد يحوله الى "مناضل" ومسطرة.لم يسمع معظم القراء، على ا ......





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