2021/06/11 | 01:20 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تناقش الحلقة الاجتماع العراقي الأميركي لبحث اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتفاصيل المحادثات الفنية والأمنية لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب.
ما هي أهم مخرجات هذا الاجتماع؟ وكيف سيدعم التحالف الدولي العراق؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة انتشار القوات الأميركية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ما هي أهم مخرجات هذا الاجتماع؟ وكيف سيدعم التحالف الدولي العراق؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة انتشار القوات الأميركية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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