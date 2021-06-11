2021/06/11 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة الاجتماع العراقي الأميركي لبحث اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتفاصيل المحادثات الفنية والأمنية لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب.ما هي أهم مخرجات هذا الاجتماع؟ وكيف سيدعم التحالف الدولي العراق؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة انتشار القوات الأميركية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة انتشار القوات الأميركية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).