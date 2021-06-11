الصعود الحضاري للمجتمعات القديمة بين فاعل القيم مفعولية الفرد القائد ح2 - عباس علي العلي

2021/06/11 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الحضارة إذا ليست صدفة تاريخية ممكن أن يكتشفها شخص ما أو هي ليست أنجاز فردي يصنعه الفعل الخاص بقدر ما هي معادلات واقعية وشروط وعمق في الذات التي تحيا، الذات القادرة في كل مرة أن تقوم من كبوتها لتعانق الوجود، هذه الحقيقية لا يفهمها البعض ولا يريد أن يجعلها جزء من الرؤية الكونية بالرغم من أنها فعلا جزء من ذلك ولا يمكن أن تنمو الحضارة في غير مكانها الطبيعي، أما ما يعرف اليوم بالنهوض الحضاري العابر لأش ......





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