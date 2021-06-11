ما بين عولمة فوكوياما..ومشاعية ماركس... - محمد اسماعيل السراي

2021/06/11 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_اسماعيل_السراي هل ان المشاعية- او الشيوعية- التي تنبأ -او حلم- ماركس ان تحققها المجتمعات البشرية في مسيرتها التأريخية يوما ما، هي مجرد ( يوتوبيا) ، او مجرد مدينة خيالية، كما المدينة الفاضلة التي حلم بها افلاطون يوما ؟لقد تنبأ ماركس بان الشيوعية هي نهاية التاريخ والمرحلة الاخيرة التي سيصلها المجتمع البشري حتما ، واما الاشتراكية فهي مجرد مرحلة انتقالية فقط.



ويحدث هذا عقب التحول من الاقتصاد التنافسي الى ا ......





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