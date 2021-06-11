2021/06/11 | 02:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن اشتكى لوزير الثقافة والآثار العراقي، حسن ناظم، سوء الأحوال المعيشية في ظل رعايته لتسعة أطفال، قبل أن يجيبه الأخير متسائلا إن كان يتعاطى عقار "فياغرا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تأخذ فياغرا؟".. رد وزير على شكوى مواطن يشعل غضب العراقيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تأخذ فياغرا؟".. رد وزير على شكوى مواطن يشعل غضب العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).