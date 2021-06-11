2021/06/11 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم قادة دول مجموعة السبع التوافق في قمّتهم التي تُعقد نهاية الأسبوع على توسيع إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لتأمين مليار جرعة على الأقلّ للعالم من خلال وضع خطط للتمويل والمشاركة، وفق ما أعلنت بريطانيا المضيفة للقمّة الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الولايات المتحدة.. دولة جديدة تتبرع بـ 100 مليون جرعة من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الولايات المتحدة.. دولة جديدة تتبرع بـ 100 مليون جرعة من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).