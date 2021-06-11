روسيا تزود إيران بقمر اصطناعي يعزز قدراتها على تتبع أهدافها العسكرية

2021/06/11 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم روسيا تزويد إيران بنظام أقمار صناعي متقدم، سيمنح الأخيرة قدرة غير مسبوقة على تعقب أهدافها العسكرية المحتملة في كافة أنحاء الشرق الأوسط، وما بعده، وفقا لما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين مطلعين.

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