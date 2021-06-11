مقتل 8 مدنيين بقصف على مأرب عقب إعلان التحالف وقف عملياته باليمن

2021/06/11 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثمانية مدنيين مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح في قصف استهدف مدينة مأرب اليمنية، واتُهم المتمردون الحوثيون بشنه، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وذلك عقب إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية تعليق عملياته في اليمن.

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